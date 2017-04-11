Iaaf, 7 Rus Atlete Yarışma İzni Verdi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), gereken kriterleri karşıladıkları gerekçesiyle 7 Rus atlete "tarafsız sporcu" olarak yarışlara katılma izni verdi.



IAAF'in internet sitesinden yapılan açıklamada, tarafsız sporcu olarak yarışmayı talep eden Rus atletlerden başvurusu incelenen Illia Mudrov, Olga Mullina (sırıkla atlama), Daniil Tsyplakov, Maria Kuchina (yüksek atlama), Sergey Shirobokov, Yana Smerdova (yürüyüş) ve Sergey Shubenkov'un (110 metre engelli) yeniden müsabakalara katılabileceği belirtildi.



Rusya Atletizm Federasyonunun uluslararası organizasyonlardan men cezasının devam etmesi nedeniyle 7 atlet, tarafsız sporcu kategorisinde yarışlara katılabilecek. Söz konusu sporcular, organizasyon yetkililerinin de izin vermesi halinde ağustos ayında İngiltere'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışabilecek.



Daha önce Rus sporculardan Darya Klishina (uzun atlama), Yuliya Stepanova (800 ve 1500 metre), Anzhelika Sidorova (sırıkla atlama), Kristina Sivkova (100 metre) ve Aleksei Sokirskii (çekiç atma) gereken kriterleri karşılayarak tarafsız sporcu kategorisinde müsabakalara katılma izni almıştı.



IAAF, devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle Kasım 2015'te Rusya Atletizm Federasyonunun üyeliğini askıya almıştı. Rus atletler, söz konusu ceza nedeniyle geçen yıl düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları'na ülkelerinin bayrağıyla katılamamıştı.