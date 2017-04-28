İ.z.d.s.o - 28 Nisan Konseri
ŞefAleksander RudinSolistFedor Rudin (Keman)Aleksander Rudin (Viyolonsel)Ivan Rudin (Piyano)"Rudin Trio"ProgramL.V. Beethoven "Triple Konçertosu"L.V. Beethoven "Senfoni No: 1"Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat MerkeziMekan Adresi : Mithatpaşa Cad.
Şef
Aleksander Rudin
Solist
Fedor Rudin (Keman)
Aleksander Rudin (Viyolonsel)
Ivan Rudin (Piyano)
"Rudin Trio"
Program
L.V. Beethoven "Triple Konçertosu"
L.V. Beethoven "Senfoni No: 1"
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00
Kategori : İ.Z.D.S.O - 28 Nisan Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io