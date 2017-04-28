İ.z.d.s.o - 28 Nisan Konseri

ŞefAleksander RudinSolistFedor Rudin (Keman)Aleksander Rudin (Viyolonsel)Ivan Rudin (Piyano)"Rudin Trio"ProgramL.V. Beethoven "Triple Konçertosu"L.V. Beethoven "Senfoni No: 1"Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat MerkeziMekan Adresi : Mithatpaşa Cad.

İ.z.d.s.o - 28 Nisan Konseri

Şef

Aleksander Rudin

Solist

Fedor Rudin (Keman)

Aleksander Rudin (Viyolonsel)

Ivan Rudin (Piyano)

"Rudin Trio"

Program

L.V. Beethoven "Triple Konçertosu"

L.V. Beethoven "Senfoni No: 1"

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : İ.Z.D.S.O - 28 Nisan Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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