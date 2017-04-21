İ.z.d.s.o - 21 Nisan Konseri
ŞefCemi'i Can DeliormanSolistAygül Yeniev (Flüt)Duru Erdoğan (Piyano)Duru Önhon (Keman)Nil Magali Lopez (Piyano)KoroIşıkkent Eğitim Kampüsü Çocuk Korosu9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat MerkeziMekan Adresi :...
Şef
Cemi'i Can Deliorman
Solist
Aygül Yeniev (Flüt)
Duru Erdoğan (Piyano)
Duru Önhon (Keman)
Nil Magali Lopez (Piyano)
Koro
Işıkkent Eğitim Kampüsü Çocuk Korosu
9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00
Kategori : İ.Z.D.S.O - 21 Nisan Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io