İ.z.d.s.o - 21 Nisan Konseri

ŞefCemi'i Can DeliormanSolistAygül Yeniev (Flüt)Duru Erdoğan (Piyano)Duru Önhon (Keman)Nil Magali Lopez (Piyano)KoroIşıkkent Eğitim Kampüsü Çocuk Korosu9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat MerkeziMekan Adresi :...

İ.z.d.s.o - 21 Nisan Konseri

Şef

Cemi'i Can Deliorman

Solist

Aygül Yeniev (Flüt)

Duru Erdoğan (Piyano)

Duru Önhon (Keman)

Nil Magali Lopez (Piyano)

Koro

Işıkkent Eğitim Kampüsü Çocuk Korosu

9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00

Kategori : İ.Z.D.S.O - 21 Nisan Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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