İ.z.d.s.o - 14 Nisan Konseri
ŞefWojciech RodekSolistBülent Evcil (Flüt)Çağatay Akyol (Arp)ProgramW.A. Mozart "Flüt ve Arp Konçertosu"P.İ. Tchaikovsky "Bale Müzikleri"Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat MerkeziMekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087Başlangıç Saati : 14.04.
Şef
Wojciech Rodek
Solist
Bülent Evcil (Flüt)
Çağatay Akyol (Arp)
Program
W.A. Mozart "Flüt ve Arp Konçertosu"
P.İ. Tchaikovsky "Bale Müzikleri"
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00
Kategori : İ.Z.D.S.O - 14 Nisan Konseri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io