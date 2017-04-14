İ.z.d.s.o - 14 Nisan Konseri

ŞefWojciech RodekSolistBülent Evcil (Flüt)Çağatay Akyol (Arp)ProgramW.A. Mozart "Flüt ve Arp Konçertosu"P.İ. Tchaikovsky "Bale Müzikleri"Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat MerkeziMekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087Başlangıç Saati : 14.04.

İ.z.d.s.o - 14 Nisan Konseri

Şef

Wojciech Rodek

Solist

Bülent Evcil (Flüt)

Çağatay Akyol (Arp)

Program

W.A. Mozart "Flüt ve Arp Konçertosu"

P.İ. Tchaikovsky "Bale Müzikleri"

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : İ.Z.D.S.O - 14 Nisan Konseri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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