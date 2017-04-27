I·çdas¸ Çanakkale'de Tohum Bankası Kuruyor

Çanakkale Biga'da üretimini sürdüren İÇDAŞ A.Ş. milli tohumları korumak amacıyla tohum bankası kuracak.
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