I·çdas¸ Çanakkale'de Tohum Bankası Kuruyor

Çanakkale Biga'da üretimini sürdüren İÇDAŞ A.Ş. milli tohumları korumak amacıyla tohum bankası kuracak.

I·çdas¸ Çanakkale'de Tohum Bankası Kuruyor

Çanakkale Biga'da üretimini sürdüren İÇDAŞ A.Ş. milli tohumları korumak amacıyla tohum bankası kuracak.

Kaynak: Dunya.com

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