Hz. Peygamber ve Güven Toplumunun İnşası Arü'de Anlatıldı

Ardahan Valiliği, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ve Ardahan Müftülüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Kutlu Doğum Programı" ARÜ Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlendi.



Programa ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Müftüsü Şaban Kondi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Hz. Peygamber ve Güven Toplumunun İnşası'nın işlendiği programda açış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, Hz. Peygamber'in sözü ne zaman söyleyeceğini bilen, nazik bir insan olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Biber, "İnsanlık bin 400 yıldır kendisini aşamamıştır ve aşması da zaten söz konusu değildir. O, toplumun içinden bir insan olarak; topluma su dağıtan, hizmet eden bizzat kendisiydi. Su dağıtmanın, topluma faydalı olmanın, sokaktan çöpü kaldırmanın iyi bir iş olduğunu söyleyen yine kendisidir" diyerek Hz. Peygamber'in toplumun inşa edilmesinde her yönüyle örnek bir kişi olduğuna değindi.



Allah'ın Resulü'nde insanlar için güzel misallerin olduğunu söyleyen Müftü Şaban Kondi, "Kadın, erkek, küçük, büyük, amir, memur, idareci, yönetici, işçi, çalışan, işveren, öksüz, yetim, zengin, fakir bütün hayatımızda ki her kesim insana O'nun hayatından örnek tablolar vardır" dedi. Müftü Kondi'nin konuşmasının ardından Mehmet Reşat Bulut ve Adem Güler'in yönetmenliğinde hazırlanan, Hz. Peygamber konulu tiyatro gösterimi gerçekleştirildi. - ARDAHAN