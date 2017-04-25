Hz Peygamber ve Güven Toplumu" Konulu Konferans Verildi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde "Hz Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir konferans düzenlendi.



Musabeyli Çok Programlı Lise konferans salonunda düzenlenen programa, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Mübarek Çelik, İlçe Müftü Vekili Şıh Mehmet Kar, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Karbeyaz Köyü İmam Hatibi Mehmet Sinan Nünükoğlu'nun Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Mübarek Çelik, "Hz Peygamber ve Güven Toplumu" konulu bir konferans verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon sunumu ile devam etti. Son olarak İlçe Müftülüğü tarafından Kuran Kursu öğrencilerinin hazırlamış oldukları Hadis, ezber, şiir ve ilahi dinletisi, öğrencilere ödül takdimi, Sakal-ı Şerif ziyareti ile devam eden program yemek ikramıyla sona erdi. Kaymakam Avcı, "Hazreti Peygamber efendimiz hayatı boyunca rahmet, sevgi, hoşgörü ve adalet gibi tüm erdemleri kişiliğinde toplamıştır. O, bütün insanlığı kucaklayan doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneklerini kendi yaşamıyla göstermiştir. Peygamberimizin hayatının, örnek kişiliğinin, düşünce dünyasının ve yüce dinimizin ahlak ve inanç anlayışının yeni nesile aktarmak gerekiyor. Ülkemizde sevgi, hoşgörü ve huzur ortamını pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KİLİS