Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" Konferansı

Diyanet İşleri Başkanlığı Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanı Mahmut Göl, "Allah, Kur'an-ı Kerim'de 'aklını kullan, aklını çalıştır' buyuruyor. Aklını kullanmazsan, başkalarının aklıyla hareket edersen çıkar mabedini, meclisini, çocuk, genç, yaşlı, ihtiyar demeden halkını bombalarsın." dedi.



Daire Başkanı Göl, Abana Müftlüğü tarafından Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konferansında yaptığı konuşmada, dinin, insanların huzur, güven ve mutluluk içerisinde, kardeşçe yaşayabilmesinin temel kaynağı olduğunu belirtti.



Göl, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin tek bir gayesi olduğunu aktararak, bunun, güven toplumunu oluşturacak esasları insanlara öğretmek ve kabullendirmek olduğunu ifade etti.



Akıl nimetinin de bu esaslardan biri olduğunun altını çizen Göl, bir insan aklını kullanmayıp, başkasının aklı ile hareket ettiği takdirde onun akıl varlığından söz edilemeyeceğini kaydetti.



Göl, insanlığın, aklı sayesinde en değerli varlık sayıldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Allah, aklını kullan ve çalıştır diyor. Bir insan aklını kullanmazsa, başkasının aklı ile hareket ederse onun akıl varlığından söz edilemez. Akıl o kadar büyük bir nimet ki Allah, içkiyi ve uyuşturucuyu onun için yasakladı. Kur'an-ı Kerim, bizlere sürekli düşünün diye emreder. Düşünmeyen bir akıl, işte 15 Temmuz'da gördük. Okumuş olmak yetmiyor, belli bir makamlara gelmek yetmiyor. Birkaç üniversite bitirmiş, en üst rütbelere ulaşmış olabilirsin ama aklını kullanmazsan, başkalarının aklıyla hareket edersen çıkar mabedini bombalarsın, meclisini bombalarsın, halkını, çoluğu çocuğu, kadını, genç, ihtiyar demeden bombalarsın. Çünkü aklını kullanmıyorsun, başkalarının aklıyla hareket ediyorsun. O halde akıl nimetini bileceğiz, aklımızı kullanacağız. Düşüneceğiz, sorgulayacağız. Akıl, vahiyle birleştiği zaman hakikat bulunur. Peygamberimiz, bizlere sadece Allah'a ibadet etmeyi, sadece Allah'a itaat etmeyi ve onun emirlerini dinlemeyi bize öğretirken, bir insanı eğer aklımızı kullanmadığımız zaman gözümüzde yüceltip büyüttüğümüz zaman başımıza felaketler gelir."



Program sonunda Abana Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker, Göl'e çiçek takdim etti.