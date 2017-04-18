Hz. Peygamber ve Güven Toplumu

Eskişehir Valiliği tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Hz. Peygamber ve Güven Toplumu

Eskişehir Valiliği tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2016

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 19.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Hz. Peygamber ve Güven Toplumu

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Peygamber, Hayır