Hz. Peygamber ve Güven Toplumu
Eskişehir Valiliği tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Eskişehir Valiliği tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2016
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 19.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Hz. Peygamber ve Güven Toplumu
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io