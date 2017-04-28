Hz. Peygamber Neden Ticaretle Uğraştı?

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Yusuf Kaplan ile Fikir Atölyesi", Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İslâm'da Medine şehrinin öneminden bahseden Gazeteci Yusuf Kaplan, "Medine yoksa Mekke göçmüştür. Çağ bitmişse, çağrı bitmiştir. Medine olmadan olmaz. Medine olmadan kitabın hayat olması mümkün değildir. Bu da insan ile şehrin birbirini tamamlaması için irtibatta olmasıyla mümkündür" diye konuştu.

PARANIN İNSANA YANSIMASINI GÖRDÜ

Hz. Peygamber'in neden ticaretle uğraştığını anlatan Kaplan, "Sûreyle belirtildiği gibi hayat ticaretten ibarettir. Hz. Muhammed'in içinde yaşadığı coğrafyanın merkezinde ticaret var. Bunun yanı sıra ticaret yaparak, paranın ve iktidarın insanın karakterini nasıl bozabileceğini bizzat görmüş oluyor. Yani yaşanabilecek her türlü soruna karşı hayata müdahale edebilecek şekilde hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla Mekke ve Medine süreci, doğrudan hayatın merkezine müdahaledir" şeklinde konuştu.

