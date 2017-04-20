Hz Peygamber'in Hayatı Panelde Anlatıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen panelde bir araya gelen din görevlileri, Hz. Peygamber'in hayatını anlattı.



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumunun İnşası' temasıyla bir panel düzenledi. Menderes ilçesinde bulunan Derece Koleji Konferans Salonundaki panel, Kur'an tilaveti ile başladı. Daha sonrada İzmir İl Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tahir Dayhan ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Tevfik İşçen, Hz. Peygamber'in hayatını anlattı.



Panelde açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, yaptığı konuşmasında, "Bugün insanlık olarak küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşıyoruz. İnsan insana güvenmemeye başlamıştır. Dost dosta, kardeş kardeşe, komşu komşuya güvenini kaybetmeye başlamıştır. Bir de dine olan bağlılığını, din adamına olan bağlılığını kullanarak içimizden çıkan bir hainin hain darbe girişimiyle din güvenliğimiz tehlikeye girmiştir" dedi.



Panele ayrıca, İzmir Vali Yardımcısı Sebahattin Tapucu, Karayolları Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, İl Dernekler Müdürü Turgay Esen, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı. - İZMİR