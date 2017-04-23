Hz. Peygamber İçin Hazırlanan Klip Büyük Beğeni Topladı

Malatya'nın Darende ilçesinde Hz. Peygamber'in güzel ahlakını anlatmak için hazırlanan klip büyük beğeni topladı.



Darende Nadir İlkokulunda öğretmenlik yapan Mehmet Koda, Miraç Kandili dolayısıyla Hz. Peygamber'in güzel ahlakını anlatmak için, "Ümmetin Dilinden Peygamberimizin Ahlakı" adlı bir klip çekti.



Çekimleri bir ay süren ve 7'den 70'e birçok vatandaşın yer aldığı klipte, vatandaşlar Hz. Peygamber'in ahlakını yansıtan sözleri okuyarak onun örnek ahlakından kesitler sundular. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada hızla yayılan ve büyük beğeni toplayan klibin hazırlayıcısı Mehmet Koda, amaçlarının Hz. Peygamber'in ahlakına dikkat çekmek olduğunu söyledi.



Daha önce de İstiklal Marşı ile ilgili bir klip hazırlayan ve milyonların sevgisini kazanan Koda, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'in çok güzel bir ahlaka sahip olduğunu kaydederek, "Ben bu klibin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah insanlar bu sayede Peygamberimizin ahlakını daha güzel kavrarlar. Klip çekimlerinde bizlere desteklerini esirgemeyen başta okul müdürümüz Mustafa Kızmaz'a ve herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA