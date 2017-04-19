Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık tarafından Hz.Peygamber, Güven ve Güven Toplumu" konferans verildi.



Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İl Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik 7 Aralık Üniversitesinde gerçekleşen program İstiklal Marşı ve Kur'an tilaveti ile başladı.



"Hz.Peygamber, Güven ve Güven Toplumu" konulu konferans Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Strateji Geliştirme Başkanı Doç.Dr.Mustafa Sarıbıyık tarafından verildi. Program sonunda Vali İsmail Çataklı tarafından Sarıbıyık'a plaket verildi.



Programa Vali İsmail Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Murat Türk, üniversitede de öğretim görevlileri, daire amirleri, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - KİLİS