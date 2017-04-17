Hz. Muhammed ve Güven Toplumu" Konferansı

Kastamonu'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hz. Muhammed ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



Müftülük tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen konferansda Kuran-ı Kerim okundu ve semazen gösterisi yapıldı.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama 2. Daire Başkanı Dr. Muhammet Ali Asar, toplumda güven kavramının çok önemli olduğunu belirtti.



İnsanların birbirine olan güveninin gün geçtikçe azaldığını ifade eden Asar, "Bu nedenle bu yılki temamız 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' olarak belirlendi. İnsanlık küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşıyor. Kimse kimseye güvenemez oldu. Dine olan bağlılığını, din adamına olan bağlılığını kullanarak içimizden çıkan bir hainin hain darbe girişimiyle karşılaştı memleketimiz ve din güvenliğimiz tehlikeye girdi. Bu yüzden bu yılki temamız Hz. Peygamber ve Güven Toplumu." dedi.



Programda Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve İl Müftüsü Osman Aydın'da birer konuşma yaptı.



Programa, Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve vatandaşlar katıldı.