Hz Muhammed, Gaziantep'te Düzenlenen Programla Anıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), düzenlenen programla anıldı.



Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen anma programı, Şahinbey Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildi. Anma gecesine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yaklaşık 10 bin kişinin doldurduğu salonda program, Şahinbey Belediyesi Mehteran Takımının konseri ile başladı. Mehteran takımı salondaki vatandaşları coşturarak, unutulmaz anlar yaşattı. Program da daha sonra mehteran takımı ile birlikte semazen gösterisi sahnelendi. Yapılan gösterinin ardından program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okunarak tribünde dev Türk Bayrağı açıldı.



"Peygamber efendimizin hayatını örnek alalım"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) örnek alınmasını isteyerek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda salonumuzu doldurarak bizleri mutlu ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah burada toplandığınız gibi, mahşerde de Peygamber Efendimizin sancağı altında toplanmayı hepimize nasip etsin. Peygamber Efendimizin sünnetini yaşamak zor değil. Bir insan 24 saatini Peygamber Efendimizin sünnetine uyarak ibadet hükmünde geçirebilir. Günlük yaptığımız işleri onun yaptığı gibi yaparsak, İnşallah 24 saatimiz ibadet hükmüne geçecek ve ahirette de onun şefaatine nail olacağız. İnşallah cennette de Peygamber Efendimizle müşerref olacağız" dedi.



"Cennet yolu sevgiden geçer"



Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, cennet yolunun sevgiden geçtiğini ifade ederek, "O bize getirdiği dini sadece anlatmamıştır. O İslam'ı masa başında öğrencilerine sadece teorik olarak anlatmakla yetinmemiş, bizzat yaşamıştır. Tevazuyu, güvenilirliği, cömert olmayı, kanaatkar olmayı, fedakarlığı, dostluğu ve sevgiyi yaşayarak göstermiştir. Birbirinizi sevmedikçe imanınız olgun bir imana sahip olmaz, Olgun bir imana sahip olmadan da cennete giremezsiniz diyerek, cennetin yolunu insanın kalbinden geçirmiştir. Ailemizden çevreye doğru bakalım çevremiz, ailemiz, ülkemiz ve dünyamız ne kadar güvendedir. Peygamber Efendimiz güveni özetle 'mümin kendisine güvenilen insandır' diyerek tarif etmektedir" şeklinde konuştu.



Vatandaşlar oldukça memnun



Şahinbey Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu programı izleyen vatandaşlar oldukça memnun olduklarını belirterek, "Allah her yıl bugünlere çıkmamızı nasip etsin. Çok güzel bir programdı. Peygamber efendimizin hayatı anlatıldı ve onun hayatını anlatan kitaplar dağıtıldı. Çok güzel bir programdı. Birlik ve beraberliğimizi bu tür programla bir kez daha pekiştirmiş olduk. Bu programı düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun" diye konuştu.



Program okunan ilahi ve dualarla devam etti. - GAZİANTEP