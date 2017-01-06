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Hz. Isa'nın Doğumu ve Vaftiz Edilişinin Yıl Dönümü

Hz. Isa'nın Doğumu ve Vaftiz Edilişinin Yıl Dönümü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Törenden detaylar İSTANBUL - Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle, Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen ayin düzenlendi.

Hz. Isa'nın Doğumu ve Vaftiz Edilişinin Yıl Dönümü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Törenden detaylar İSTANBUL - Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle, Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen ayin düzenlendi. Ayine Yunanistan Dışışleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis'de katıldı.

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