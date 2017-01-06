GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Törenden detaylar İSTANBUL - Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle, Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen ayin düzenlendi. Ayine Yunanistan Dışışleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis'de katıldı.
Hz. Isa'nın Doğumu ve Vaftiz Edilişinin Yıl Dönümü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Törenden detaylar İSTANBUL - Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle, Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen ayin düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads