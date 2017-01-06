Hz. İsa'nın Doğum ve Vaftiz Ediliş Günü

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.



Ayinin ardından, cemaat ve din adamlarından oluşan kortej, patrikhaneden çıkarak dualar eşliğinde Fener İskelesi'ne yürüdü.



Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen tören, Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla başladı. Haçın atılmasını teknelerde bekleyenler denize atlarken, sudaki haça ilk ulaşan kişi 29 yaşındaki Yunanistan vatandaşı Nick Solis oldu. Bartholomeos haçı kendisine getiren Solis'e ve diğer yüzücülere haç takarak ödüllendirdi.



Solis, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada daha önceki yıllarda da bir kez törene katıldığını belirterek kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Turistlerin Fener sahilinden ve teknelerden izlediği törene Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ioannis Amanotidis de katıldı.