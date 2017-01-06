Hz. İsa'nın Doğum ve Vaftiz Ediliş Günü

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2017. yılı, Fener Rum Patrikhanesindeki ayinle kutlandı.



Patrikhanedeki Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılan ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ioannis Amanotidis de katıldı.



Mumlar yakılarak dualar ve ilahilerin okunduğu ayin, yaklaşık 4 saat sürdü.



Kutlamalar kapsamında Fener İskelesi'nde denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirilecek.