Hyundai'nin Robot Asistanı Geliyor!

Şu anda çoğu otomobil üreticisi otonom sürüş teknolojisini kullanmaya veya araştırmaya başlamış durumda. Ancak Hyundai, sadece otonom arabalar ile ilgileniyor değil, aynı zamanda da robotik aracılığıyla kişisel hareket alanında da planları var.



Hyundai, kişisel robotik alanının kişisel hareket sorunlarını çözmek için nasıl kullanılabileceğini araştıran Toyota ve Honda gibi diğer bir grup otomobil üreticisinin arasında bulunmakta. Ayrıca Hyundai, bu alanda büyük bir adım atmaya en yakın firma gibi gözüküyor.



Dış-iskeletlerin (exoskeleton) kahramanın günü kurtarmasına yardımcı olduğu pek çok bilim kurgu filmi bulunmakta. Hyundai de kullanıcısına üç alanda yardımcı olabilen bir dış iskelet geliştirmiş durumda. Bu alanlar şu şekilde açıklanmakta:



Medikal Cihazlar – Yürüyemeyen veya ayakta duramayan kişiler için ideal.



Destekleyici Cihazlar – Hareket etme zorluğu yaşayanlar için ideal. Bu robotlar tekerlekli sandalyelerin yerini alabilir.



Giyilebilir Cihazlar – Tek kişinin yeteneğinin üzerinde olan yetenekler gerektiren işlerdeki kişiler için ideal.



Hyundai, robotik asistanların şu özellikleri sağlaması için 3 tasarım geliştirmiş durumda:



Hafiflik: Yaklaşık olarak 18 kilogram ağırlığında ve taşıması kolay. Tekrar eden görevler ve uzun süreli çalışmalar için de 4.5 kilogramlık bir model bulunmakta.



Batarya ömrü – Kullanıcılar her tam şarj için dört saatlik kullanım kazanıyorlar.



Hız – Saatte 12 kilometreye kadar koşu desteği.



Güç – Kullanıcılar, 40 kilograma kadar kaldırma gücü ile desteklenebiliyor.



Bluetooth – Robotik asistan, ince ayarlar için mobil cihazınıza bağlanabiliyor...