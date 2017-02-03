Hyundai Elantra Gt Geliyor

CARMEDYA.COM – Hyundai Amerika pazarı için ürettiği Elantra GT, 2017 Chicago Otomobil Fuarı’nda otomobilseverler ile buluşacak.

Hyundai Elantra Gt Geliyor



Kaynak: Carmedya.com

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