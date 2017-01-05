Hyundai'den itfaiye eğitimlerine katkı

Trafik kazaları kurtarma eğitimlerinde faydalanılması için hediye edilen iki adet binek aracın biriyle uçuruma yuvarlanmış araçlarda sabitleme, araca iplerle erişim ve uçurumdaki araçtan kazazede nakli konularında eğitimler verilirken diğeriyle de yollarda oluşan kazalara müdahale eğitimlerinde kullanılıyor.Bu sayede sıkışmalı trafik kazalarında nasıl müdahale edilmesi gerektiği, kazazedeye erişim metotları, güvenlik ve kazazede nakli konuları uygulamalı olarak kursiyerlere veriliyor.

EĞİTİMLERİ YERİNDE İZLEDİLER

Bu eğitimler, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği kapsamında ülkemizin dört bir köşesinden gelen itfaiyecilerle İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan programı öğrencilerine uygulanıyor. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanan iki adet binek araç desteği ile zenginleştirilen eğitimleri, yerinde görmek amacıyla. Fabrika Direktörü Ku Yong Jung, Üretim Direktörü Uygur Koşal, Üretim Destek Grup Müdürü Cüneyt Tırak, Genel Tesis Bölüm Müdürü İsmail Çanakçı ve Hyundai Fabrikası İtfaiye Amiri Tayfun Kezer yapılan eğitimleri yerinde izledi.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Fabrika Direktörü Ku Yong Jung, insan hayatına yönelik her türlü iyileştirme çalışmalarına imkanlar dahilinde destek olacaklarını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Salih Palaz ise eğitim hizmetlerine ve insan hayatını koruma ve kurtarmaya yönelik katkılarından dolayı Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkililerine teşekkür ederek, işbirliğinin devamından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM'de çeşitli eğitimler veriliyor. Yangın eğitimlerinin yanında arama-kurtarma, tehlikeli maddelerden arındırma, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma gibi itfaiyenin görevleri dahilinde yer alan eğitimler uygulanıyor.