Hypno-Relax











Stresin hayatınız üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik bir grup çalışmasıdır.



NLP (Neuro Linguistic Programming), NLP'de kullanıldığı şekliyle hipnotik relaksasyon veZhineng Qigong (hareketli meditasyon) teknikleri kullanılır.



Herhangi bir özel kıyafet gerektirmez.



Düzenli meditasyon, yoga gibi çalışmaları yapanların erişebildiği, dingin zihin durumuna, derin dinlenme seviyesine kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan teknikler kullanılır. Stresin olumsuz etkilerini gidermede son derece etkili ve dolayısıyla sağlık için faydaları tahmin edildiğinden çok daha fazla olan bir çalışmadır.



Toplam çalışma süresi 40 dakikadır. (19: 30-20: 10 arası)



Ücreti: 100 TL



İlk katılım ücretsizdir.



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