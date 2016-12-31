Hyatt Regency Istanbul'da Yeni Yıl Partisi

Vue Lounge & Bar yeni yıla girerken size eşsiz bir eğlence ortamı sunacak.



Otelin 17. katında yer alan Vue Lounge & Bar, panoramik Marmara Denizi manzarası, özel yapım kokteylleri ve şık ambiyansıyla yeni yılı ses getirecek bir parti ile karşılamak isteyenler için ideal bir seçim. Açık ve kapalı oturma alanlarına sahip, DJ performansları, sürprizler, benzersiz kokteyller ve profesyonel ekibi ile renkli ve eğlenceli bir gece vaadeden VUE, yılbaşı gecesi tüm sevdikleri ile birlikte olmayı tercih eden kalabalık gruplar için de özel localar sunuyor. 31 Aralık günü saat 21.00'da başlayacak parti sabah saat 04.00'a kadar devam ediyor.