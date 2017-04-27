Huzurlu Marmara Bostancı'nın Temelleri Atıldı

Huzurlu İnşaat Avrupa Yakası'ndaki projelerinden sonra boğazın öteki yakasında da çalışmalara başladı. Şirket ilk projesinin temellerini Bostancı'da attı.



Huzurlu İnşaat, İstanbul'da Beylikdüzü ve Güneşli'den sonra Anadolu Yakası'nda da dönüşüm projesi olarak yükselecek olan Huzurlu Marmara Bostancı'nın temellerini attı. Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bostancı projemiz özellikle önemli bir lokasyonda inşa ediliyor. Bostancı'nın merkezinde inşa ettiğimiz projemiz İDO deniz otobüsü iskelesine 150 metre uzaklıkta yükseliyor. Bu iskeleden Yalova'ya, Adalar'a ve Bakırköy'e gitmek mümkün" ifadelerini kullandı.



"Metronun yanı başında"



Projenin merkezi bir noktada hayata geçirildiğini ifade eden Bıyıklı, "Hızlı trene 150 metre uzaklıktayız. Yine metroya da aynı uzaklıktayız. Bahsettiğimiz metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gidiyor. Dudullu, Çekmeköy gibi bölgelerden de geçen metro, projemize değer katıyor" şeklinde konuştu.



"9 şiddetinde depreme dayanıklı"



Huzurlu Marmara Bostancı projesinden ev alanların aynı zamanda İstanbul'un merkezinden konut almış olacağını belirten Bıyıklı, "Çok kaliteli bir bina inşa ediyoruz ve son sistem teknoloji kullanıyoruz. Bütün temelin etrafını kenardan ve altından fore kazıkla destekledik. 9 şiddetinde depreme dayanıklı bir yapı hayata geçiriyoruz. Normalde radye temelde olması gereken 1 metre 10 santimetre olması gerekirken biz burada 1 metre 40 santimetre temel attık. Temelde kullanmış olduğumuz beton ve demir, 15 katın yapımında kullanılan beton ve demire eşdeğer" dedi.



"Yeni projeler için çalışmalar sürüyor"



Bayram Bıyıklı, projede satışların başladığını dile getirerek "Projemizde toplam 48 konut olacak. Bostancı'nın yıldız projesi olarak nitelendirebiliriz. Huzurlu Marmara Güneşli'de yıkımlara başladık. Beylikdüzü projemize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Çeşitli bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL