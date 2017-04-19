Huzurevi Sakinleri Sporla 'Zinde' Kalıyor - Uşak

SONER KILINÇ - Uşak'ta yaşadıkları huzurevinde yüzme, okçuluk, bocce, yürüyüş, salon sporları ve kas gruplarını güçlendiren etkinlikler yapan yaşlılar, bir yandan sosyalleşirken diğer yandan zinde kalıyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Uşak Şube Başkanı Gültekin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıların yaşam sevinçlerini güçlendirmek, sosyalleşmelerini sağlamak, yaşamlarını daha sağlıklı geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla haftada altı gün çeşitli spor etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.



Antrenörler eşliğinde yaşlıların etkinliklere katıldığını ifade eden Tekin, huzurevi sakinlerinin talepleri doğrultusunda spor dallarını belirlediklerini dile getirdi.



Yaşlıların, çeşitli kas guruplarını güçlendiren etkinlikler yaptığının altını çizen Tekin, "Haftanın altı günü etkinlik yapıyoruz. Bocce oyunu, yaşlılarımız tarafından çok ilgi görüyor, bundan dolayı bocceyi hemen hemen her gün oynuyorlar. Onun dışında bayanlara ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzre haftada iki gün yüzme, iki gün okçuluk, bir gün doğa yürüyüşü, bir gün de spor salonunda etkinlik yapıyoruz. Etkinliklere katılımın yüksek olması bizi sevindiriyor, erkekler daha ilgili. Amacımız onları sporla yaşama bağlamak." diye konuştu.



Birbirinden farklı spor yapıyorlar



Huzurevi sakinlerinden 70 yaşındaki Nurettin Sunucu, haftanın altı günü spor etkinliklerine katıldığını belirterek, en çok yüzme, bocce ve okçuluktan hoşlandığını ifade etti.



Arkadaşlarıyla etkinliklere katılmanın daha eğlenceli olduğunu anlatan Sunucu, "Yüzmek çok hoşuma gidiyor, haftada bir gün mutlaka geliyoruz. Bocce takımındayım ayrıca yarışmalara gidiyorum. Bize bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Huzurevinde kalan 72 yaşındaki Ramazan Kayık ise günlerinin dolu dolu geçtiğini, spor yapmanın kendisini zinde tuttuğunu vurguladı. Antrenörlerin tavsiyelerine uyduklarını aktaran Kayık, "Daha önce yüzmeyi biliyordum ama burada tekniğini öğrendim. Doğa yürüyüşlerini çok seviyorum, spor yapınca kendimi zinde hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Antrenör Halime Usta ise spor ile yaşlıların tükenmişlik duygusundan uzaklaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



Erkeklerin etkinliklere daha ilgili olduğunun altını çizen Usta, "Bayanlar daha çok doğa yürüyüşü ile küçük kas gruplarına yönelik boyama, oyun hamuru gibi etkinliklere katılıyor. Bocce, erkeklerin gözdesi, her gün oynuyorlar. Pazar günü hariç tüm günler etkinliklerimiz var. Yaşlıları keşfetmek gerekiyor, onların istediği spor dallarını yapmaya çalışıyoruz, dışarıdaki hayata karışmalarını istiyoruz, kendilerini keşfetmelerini istiyoruz." diye konuştu.