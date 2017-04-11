Huzurevi Sakinleri Cüppe Giydi, Diploma Aldı

Körfez Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi Hereke MYO işbirliği ile düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Uzanan Eller"programında gençler ve yaşlılar bir araya geldi.



Düzenlenen etkinliğe Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran'ın yanı sıra, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli'nin eşi Nükhet Denli, Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş, Ömer İsmet Uzunyol MYO Proje Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi Ayfer Özmen, Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nigar Yağız, Kocaeli ve Tavşancıl huzurevi sakinleri, üniversite öğretim görevlileri ve öğrenciler katılım sağladı.



Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO işbirliği ile gerçekleştirilen "Geçmişten Geleceğe Uzanan Eller"projesiyle hem huzurevi sakinleri, hem öğrenciler birlikte keyifli zaman geçirdiler. Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Trabzon yöresine ait gösterisiyle salonda bulunan misafirleri büyüledi. Programda ayrıca, farklı bölümlerde okuyan öğrenciler şiir, tiyatro, şarkı alanlarında da performanslarını sergiledi.



'Yaşlılar mezuniyet sevinci yaşadı'



"Geçmişten Geleceğe Uzanan Eller"programında, Kocaeli ve Tavşancıl huzurevi sakinleri öğrenci olup, cübbe giydiler. Mutlulukları gözlerinden okunan yaşlılarla, öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Programda misafirlere hitap eden Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO öğretim görevlisi Ayfer Özmen;"Başımızın tacı olan yaşlılarımızla bir arada olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Körfez Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz "Geçmişten Geleceğe Uzanan Eller"etkinliğine katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Ama burada teşekkürün en büyüğü kıymetli Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran ve değerli eşi Bilge Baran hanımefendiyedir. Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve eşi Bilge Baran'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran, "Geçmişten Geleceğe Uzanan Eller"projesi ile bir araya geldiği huzurevi sakinlerine diplomalarını ve Körfez Belediyesi adına çeşitli hediyeleri takdim etti.



Daha sonra ise, KOÜ Öğretim Görevlisi Ayfer Özmen ve Kadın Meclisi Başkanı Nigar Yağız plaket takdiminde bulundu. - KOCAELİ