Huzurevi Bağışçılarına Plaket Verildi

Biga'da huzurevine bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşlara plaket verildi.

Huzurevi Bağışçılarına Plaket Verildi

Biga'da huzurevine bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşlara plaket verildi.

Biga Huzurevi bağışçıları düzenlenen yemek organizasyonunda ödüllendirildi.

Huzurevinde düzenlenen yemekte, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram huzurevine bağışta bulunan hayırseverlere plaket takdim etti.

Yemeğe, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Bigaspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durak, Huzurevi Müdürü Hilal Reyhanlı ile kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

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