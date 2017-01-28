Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "Huzur" uygulaması kapsamında, il genelinde trafik uygulaması yaptı.



Yaklaşık 300 polisin katılımıyla il ve ilçelerde eş zamanlı olarak 15 noktada başlatılan uygulamada 425 araç kontrol edildi.



Bin 260 kişinin kimlik sorgulamasının da yapıldığı uygulama ekipler, araçlarda aramalar yaptı.



Aranması bulunan 4 kişinin gözaltına alındığı uygulamada, kusurlarından dolayı 14 araca cezai işlem uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi. Öte yandan ruhsatsız 1 av tüfeğinede el konuldu.



Denetimlerin belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi.