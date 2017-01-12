Huzur' Uygulamaları

Adana polis ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.



Asayiş Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde güvenliğin ve huzurun sağlanmasına yönelik uygulama yaptı.



Ekipler, caddedeki internet kafe ve kahvehanelere girerek şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirildi.



Ekipler, ara sokaklardaki duvarlarda yazılı yasa dışı yazıları da sprey boya ile sildi.



Uygulamada iki motosiklet trafikten men edilirken, aranan 1 şüpheli yakalandı.