Huzur Türkiye-5' Operasyonunda Bin 628 Kişi Gözaltına Alındı

Türkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katılımıyla 6 bin 905 noktada gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kişi yakalandı, 82 araç ele geçirildi.