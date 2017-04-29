Huzur Türkiye-5' Operasyonunda Bin 628 Kişi Gözaltına Alındı

Türkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katılımıyla 6 bin 905 noktada gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kişi yakalandı, 82 araç ele geçirildi.

Huzur Türkiye-5' Operasyonunda Bin 628 Kişi Gözaltına Alındı

Türkiye genelinde, EGM ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katılımıyla 6 bin 905 noktada gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-5" operasyonunda aranan bin 628 kişi yakalandı, 82 araç ele geçirildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Jandarma, Türkiye, Huzur, Operasyon, Sahil Güvenlik
sponsored ads