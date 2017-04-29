"Huzur Türkiye-5 Operasyonu" kapsamında İzmir, Denizli ve Uşak'ta bir helikopter, biri sahil güvenliğe diğeri polise ait iki bot ve bin 385 polisin katılımıyla denetimler yapıldı.



Ülke genelinde dün akşam başlayan asayiş uygulaması çerçevesinde İzmir'de biri polise diğeri sahil güvenliğe ait olmak üzere iki bot, 669 polis, 20 sahil güvenlik ve 16 jandarma mensubu yer aldı.



Denetimlerde 8 bin 172 kişi sorgulandı, aranan 20 kişi yakalandı, 12 kişi gözaltına alındı.



Ekipler tarafından kontrol edilen 2 bin 384 araçtan 242'si hakkında cezai işlem uygulandı, 38 araç trafikten men edildi.



Yine ekiplerin denetlediği 307 iş yerinden 31'i hakkında sorumlularına toplam 6 bin 806 lira ceza kesildi.



Operasyon kapsamında iki tabanca, iki av tüfeği, 20 fişek, 62 gram uyuşturucu ve 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Uşak'ta ise kent merkezi ve ilçelerde umuma açık iş yerleri ile bazı yollarda gerçekleştirilen denetimlere 280 polis katıldı.



Kentin giriş ve çıkışları ile önceden tespit edilen noktalarda şüpheli kişilerin kimlik bilgileri incelendi, araçlarda arama yapılarak plakaları sorgulandı.



Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ekiplerin çalışmalarını denetledi.



Denizli'de de Asayiş, Trafik Denetleme, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Çevik Kuvvet, Uyuşturucu ile Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele şube müdürlüklerinde görevli 400 personel, kentin bazı bölgelerindeki 12 sabit noktada eş zamanlı uygulama yaptı.