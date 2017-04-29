Huzur Türkiye-5' Operasyonu (2)

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 348 ekip, 71 bin 705 personelin katılımıyla 6 bin 905 noktada "Huzur Türkiye-5" operasyonu yapıldı.



EGM koordinesinde aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince geniş çaplı uygulama başlatıldı.



Uygulamaya asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele birimleri, deniz ve hava unsurları ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 13 bin 348 ekipte görevli 71 bin 705 personel katıldı.



Denetimlerde, helikopter ile 374 dedektör polis köpeği de kullanıldı.