"Huzur Türkiye-4" uygulaması kapsamında, Gaziantep'te yaklaşık bin 165 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı ve eğlence mekanlarıyla umuma açık yerler denetlendi.



İl Emniyet Müdürlüğünce özel harekat, çevik kuvvetle narkotik ve bomba arama köpeklerinin de katılımıyla yol ve kontrol noktalarında arama yapıldı, umuma açık yerlerde huzur uygulaması gerçekleştirildi.



Toplam 155 ekip, bin 165 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 412 şahsın sorgulaması yapıldı.



Uygulamada ayrıca 87 iş yeri kontrol edildi, 6'sına cezai işlem uygulandı.