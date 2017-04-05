İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta "Huzur Türkiye-4" operasyonu kapsamında denetim yapıldı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği denetimlere 193 jandarma asayiş timi, 181 devriye müdahale aracı, 913 jandarma personeli katıldı. Ekipler, 58 nokta ve 472 umuma açık yerde kontrol yaptı. Narkotik köpeklerinin de destek verdiği kontroller, drone aracılığıyla kayıt altına alındı.



Denizli'deki denetimlerde önceden belirlenmiş 18 noktada geniş çaplı uygulama yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen uygulamaya 400 personel katılırken, 21 araç ve arama kaydı olan bir kişi hakkında işlem yapıldı.



Aydın'daki denetimler kapsamında da 7 uygulama noktasında 540 emniyet personeli görev aldı. Yapılan denetimlerde bin 722 araç ve 4 bin 226 kişi üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 9 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.



Uşak'taki denetimlere ise 300 polis, 107 jandarma personeli katıldı. Ekipler il genelinde umuma açık 50 iş yerinde denetim gerçekleştirilirken, denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.