Huzur operasyonuna dedektör köpek damga vurdu

Aramaya katılan detektör köpek içinde balık bulunan poşetlerin başından uzun süre ayrılmadı



KASTAMONU – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "huzur" operasyonu düzenlendi. Aramaya katılan detektör köpek içinde balık bulunan poşetlerin başından uzun süre ayrılmadı.

Tosya İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saat 20.00-22.00 saatleri arasında, Tosya ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla umuma açık yerlerde ve farklı noktalarda "Tosya Güven Huzur Operasyonu 4" uygulamasını gerçekleştirdi.

D-100 karayolu üzerinde farklı iki noktada jandarma ve emniyet ekiplerinin kontrollerinde toplam 138 kişi sorgulandı. Jandarma kaçakçılık ekiplerinin detektör köpeklerle yaptığı arama kontrollerde araçlar didik didik arandı.

Kontrol amaçlı durdurulan minibüste poşetler içinde balık bulunması güvenlik güçlerini dikkatine çekerken aramaya katılan detektör köpek poşetlerin başından uzun süre ayrılmadı.