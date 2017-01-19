Huzur Operasyonu - Kocaeli

İzmit ilçesinde 309 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.



Asayiş, Uyuşturucu, Çevik ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden oluşan 309 polisle İzmit Serdar, Yenidoğan ve Gültepe mahallelerindeki 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olanların da 11 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 38 mermi, av tüfeği fişekleri, 10 gram esrar, 0.5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gerekli işlemler için emniyete götürülen zanlılardan 5'i daha sonra adliyeye sevk edildi.