Huzur operasyonu drone ile havadan görüntülendi



KOCAELİ - Türkiye genelinde başlatılan 'Huzur ve Güven-4' Operasyonları Kocaeli'de de yapıldı. Kocaeli'nin birçok ilçesinde eş zamanlı olarak başlatılan uygulamalar hava aracı olarak bilinen 'Drone' ile havadan görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince Türkiye genelinde 'Huzur ve Güven-4 uygulamaları yapılıyor. Akşam saatlerinde başlayan uygulamalar Kocaeli ilinde de devam ediyor. Kocaeli'nin birçok ilçesinde devam eden ve İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Güvenlik, Uyuşturucu ve KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının destek verdiği operasyonlar hava aracı olarak bilinen 'Drone' ile saniye saniye görüntülendi.

Uygulamalarda polis ve jandarma ekipleri, durdurdukları araçları didik didik aradı. Araç içerisinde detaylı incelemelerde bulunan ekipler, trafik yönünden eksikleri bulunan araç sürücüleri hakkında idari para cezası uyguladı. Uygulamalarda kimlik ve ruhsat kontrolleri de yapıldı.