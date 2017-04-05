Huzur Operasyonu - Adıyaman/bitlis/

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur operasyonu düzenledi.



Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için huzur operasyonu yaptı.



Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla düzenlenen uygulamalarda, Muş- Bitlis karayollarının yanı sıra çeşitli yerlerde de kontrol noktaları kuruldu.



Kentin farklı noktalarında da uygulama yapan polis ekipleri, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.



Vatandaş memnun



Yüksekova'dan Elazığ'a giden tır şoförü Osman Kabol, asayiş uygulamalarından çok memnun olduğunu söyledi.



Kabol, "Uygulamalarda beklememize ve yorgunluğumuza rağmen kendi güvenliğimiz için çok memnunuz. 10 dakikada bir uygulama olsa bile buna razıyız." dedi.