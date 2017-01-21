Husumetli Aileler Barıştırıldı

Bingöl'de iki aile arasında 4 aydır süren husumet, kanaat önderlerinin aracılığıyla verilen barış yemeğinde son buldu.



Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyü Dik İstasyonu mezrasında yaşayan Akın ve Değişgeç aileleri arasında 4 ay önce başlayan husumetin sona ermesi için köy camisinde barış yemeği düzenlendi. Düzenlenen barış yemeğine Bingöl Vali Vekili Muhammed Fuat Türkman, Genç Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, eski Bingöl milletvekili Kazım Ataoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Er, bölgenin önde gelen kanaat önderleri ve taraflar katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda konuşan Bingöl Vali Vekili Türkman, "Bugün çok güzel bir şahitlik için barışa vesile olmak üzere buradayız. Bizim dinimiz barış dinidir, huzur dinidir" dedi.



"İslam kelimesinin anlamlarından biride barıştır"



Barışın geçmişteki acıların ve eskiden yaşanan kırgınlıkların unutulmak için yapıldığını söyleyen Vali Vekili Türkman, "Hepimiz insanız ve geçmişte hatalar yapmış olabiliriz. Küskünlükler, dargınlıklar olabilir ama önemli olan bunu günümüze taşımamaktır. Bugün barış için bir araya gelen iki ailemizde yaşadıkları küskünlükleri ve kırgınlıkları geride bırakarak barış için bir araya geldiler. Ben onları tebrik ediyorum. İnşallah sağladığımız bu barış kalıcı olur" şeklinde konuştu.



"Ailelerimizi barıştırdığımız için mutluyuz"



Barış olayını gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eski Bingöl milletvekili Kazım Ataoğlu, bu husumette bir ölüm olmamasına çok sevindiklerini söyledi. Ataoğlu, "Sadece ufak yaralanmalar oldu. Ama mesele sadece ufak yaralanmalar boyutunda kaldı. Ben kanaat önderi arkadaşlarla uzun zamandır her iki tarafla da görüşüyorum, sonunda mutabakata vardık. Allah'a şükürler olsun bugünde burada Çaytepe köyümüzde tarafları bir araya getirdik. İlçe müftümüzün önderliğinde sayın valimizin ve kaymakamımızın bulunduğu bir ortamda Allah'ın emirleri doğrultusunda yöremizin de örf ve adetleri konusunda bu ailelerimizi barıştırdık" ifadelerini kullandı.



"Rabbim barışımızı daim eylesin"



Barışın daim olmasını isteyen taraflardan Veysi Akın ise, "Yaklaşık 4 -5 aydır bu husumet devam ediyordu. Kanaat önderlerimizden Kazım Ataoğlu ve sayın valimiz ile kaymakamımız bugün köyümüze teşrif ederek bu barışı sağladılar. Allah onlardan razı olsun. Bir daha bu olayların yaşanmaması için herkesin elini taşın altına atması gerekiyor. Biz kavgalı iki aile bütün insanların huzurunda Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barışı sağladık. Rabbim barışımızı daim eylesin inşallah" diye konuştu. - BİNGÖL