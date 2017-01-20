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Hüsnü Mahalli Tahliye Oluyor
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Hüsnü Mahalli Tahliye Oluyor
20 Ocak 2017 Cuma 15:32
Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli için mahkeme tahliye kararı verdi.
Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli için mahkeme tahliye kararı verdi.
Kaynak:
Dunya.com
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