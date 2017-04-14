Hüsnü Bozkurt'un Annesi Tedavi Gördüğü Hastaneden Çıkarıldı (3)

BOZKURT: HASTANE YÖNETİMİ İSTEDİ



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, annesi Fahire Bozkurt'un 2.5 yıldır tedavi gördüğü hastaneden alınıp, İstanbul'a götürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Hastane yönetiminin, annesinin taburcu edilmesi için kendisine not ulaştırdığını belirten Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti:



"31 Mart 2017 tarihinde konuk olduğum 'Halk Arenası' programındaki açıklamalarım sonrası yaratılan algı operasyonları ve hedef tahtasına konmam sonucu oluşan baskı nedeniyle hastane yönetimi, pazartesi (10 Nisan 2017) günü annemin artık taburcu edilmesini isteyen notu tarafıma iletti. Biz de bunun üzerine ailemle birlikte gerekli işlemleri başlatarak, çok emek verdiğimiz ve baskı altına alınmış olabileceğini düşündüğümüz hastanenin ve çalışanlarının zarar görmemesi için İstanbul'da bir başka hastaneye bugün annemin naklini gerçekleştirdik. Konya Medline Hastanesi çalışanlarına anneme bugüne kadar gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum."