Hüsnü Bozkurt'un Annesi Tedavi Gördüğü Hastaneden Çıkarıldı (3)

İl SAĞLIK MÜDÜRÜ: TIP MERKEZİNE SEVK ETMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR



Konya İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci ve Medline Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Esat Arslan, CHP'li Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, 2.5 yıldır tedavi gören annesi Fahire Bozkurt'u, iddiaya göre hastaneye yapılan kamuoyu baskısı sonucu bugün İstanbul'a ambulansla nakledilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.



Medline Hastanesi'nde yapılan toplantıdan konuşan İl Sağlık Müdürü Küçükkendirci, başta Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler olmak üzere ülkedeki tüm hastanelerin kişi ayırt etmeksizin tüm hastaların tedavisini yaptığı belirtti. CHP'li Bozkurt'un, annesini İstanbul'daki bir tıp merkezine naklettiğini ifade eden Küçükkendirci, şunları söyledi:



"Sayın vekilimizin, annesini 2,5 yıldır tedavi olduğu hastaneden kendi isteğiyle taburcu etmesi ve çoklu organ yetmezliği ifadesiyle de, aslında tam teşekkül hastaneden, tıp merkezine sevk etmesi de düşündürücüdür. İstanbul'daki tıp merkezi de Sağlık Bakanlığımızın kontrolü altında olan tıp merkezidir."



CHP'li Bozkurt'un kendileriyle temasa geçmesi durumunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelere veya bakım merkezine nakledebileceklerini ifade eden Küçükkendirci, "Sayın vekilimiz, bizimle irtibata geçmiş olsaydı, 2,5 yıldır tedavisi devam eden annesinin, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurmuş olduğumuz, başta Evde Sağlık Hizmetleri olmak üzere yine hastanelerimizde, son dönem hastalarımız ve bu tür hastalarımızın tedavi edildiği Palyatif Bakım Merkezlerinde çok kolaylıkla tedavi altına alıp, Konya'da da tüm hastanelerimizde tedavi alınacağını bilmenizi isterim. Fakat, herhangi bir şekilde bizimle irtibata geçmemiştir. Bu bağlamda gerek Konya'da, gerekse İstanbul'da tüm hastanelerimiz, tüm vatandaşlarımıza açıktır. Sağlık ekiplerimizin ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde, kamu, özel ve tıp fakültesi ayrımı yapmadan, tüm sağlık camiamızın herhangi bir şekilde, herhangi bir hastayı kapı önüne koyma veyahut tedavisi bitmiştir, artık buradan alın tarzında bir uygulaması söz konusu değildir" dedi.



HASTANENİN GENEL MÜDÜRÜ: HASTANEMİZE BASKI OLMADI



Medline Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Esat Arslan, Hüsnü Bozkurt'un annesinin alzheimer ve KOAH hastası olduğunu belirtti. Arslan, "Hasta 88 yaşında. Alzheimer, nedeniyle etrafındaki tanımıyor. Yaşının da verdiği belki tamiratla, belli dönemlerde akciğer ve idrar enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar geçirmekte. Bu tür rahatsızlığı için hastanemizde tedavisi devam etmiş. Bazen tedavi edilmeyecek duruma gelmiş. Ancak hastanede yatması hasebiyle şikayetleri nüksettiğinde tekrar tedavi altına alınmış. Bu 7-8 aylık periyotta inişli çıkışlı tablolar göstermiştir. Ama hiçbir zaman ağır bir hastalığa düçar olmamıştır. En son da KOAH'ı vardı, hastanın o da kronikti. Büyük oranda 2-3 gün içinde rahatlamıştı" dedi.



Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile ilgili hastanelerine kamu veya kamuoyu baskısı olmadığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:



"Hastanemize kamudan, ya da kamuoyundan bir şekilde baskı olmadı. Biz burada, etik kurallar içerisinde sağlık hizmeti sunan bir hastaneyiz. Hastasının alzheimer hastalığına düçar olması ve yaşı nedeniyle aslında bakıma muhtaç olan birisi. Belli dönemlerde akut enfeksiyonları tedavi edildiğinde her zaman taburcu olabileceğini iletmişizdir. Ama genellikle burada kalmıştır, hasta buradan alınmamıştır. Ama bu kez almak istemişlerdir. Önceden niye almadılar, şimdi niye aldılar, bu bizden kaynaklanan bir şey değil" dedi.



CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile ilgili hastanenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın sorulması üzerine Arslan, "Bir hafta, 10 gündür, Hüsnü beyin burada, hastane ortağı olduğu, buranın sahibi olduğuyla ilgili sosyal medyada çıkan asılsız iddialar var. Biz de o iddialara cevap vermek adına sitemize onu koyduk. Bu sadece sosyal medyada doğruluğu araştırılmadan yapılan haberlere karşı öyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik" diye konuştu.



Arslan, "Hastanın taburcu olabilecek en az 5-6 dönemi olmuştur. O dönemde alınmamıştır, hasta bu dönemde alınmıştır. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil" dedi.



