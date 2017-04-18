Hüsnü Bozkurt İstifa Edecek Mi?

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, katıldığı televizyon programında referandumda 'evet' oyu kullanacak vatandaşlara tehditler savurmuştu. Referandum sonuçlarından sonra ortalıktan kaybolan CHP'li Hüsnü Bozkurt'a Beyaz Haber ulaştı. Beyaz Haber, Hüsnü Bozkurt'a istiaf edecek misiniz? diye sordu. Bozkurt bu soruya 'Böyle bir konu bile yok' cevabını verdi. Bozkurt, referandum öncesi toplumun her k...