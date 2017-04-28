Hüsnü Arkan
Tarih : 28 Nisan 2017Yer : Muğla - Meyland Pub AkyakaBilet Fiyatı: 44 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.
Tarih : 28 Nisan 2017
Yer : Muğla - Meyland Pub Akyaka
Bilet Fiyatı: 44 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)
Türkiye'nin en önemli besteci ve yorumcularından, sevenlerinin kaçırmaması gereken Hüsnü Arkan konseri 28 Nisan akşamı Meyland Pub Akyaka'da!
Bilgi
*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.
*Kapı Açılışı: 22: 00
Detaylar :
İl : Muğla
İlce : Merkez
Mekan : Meyland Pub Akyaka
Mekan Adresi : Akyaka Mahallesi, Azmakboyu Sk.
Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 00: 00
Kategori : Hüsnü Arkan
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io