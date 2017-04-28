Hüsnü Arkan

Tarih : 28 Nisan 2017Yer : Muğla - Meyland Pub AkyakaBilet Fiyatı: 44 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.

Hüsnü Arkan

Tarih :  28 Nisan 2017

Yer :  Muğla - Meyland Pub Akyaka

Bilet Fiyatı:  44 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)

Türkiye'nin en önemli besteci ve yorumcularından, sevenlerinin kaçırmaması gereken Hüsnü Arkan konseri 28 Nisan akşamı Meyland Pub Akyaka'da!

Bilgi

*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.

*Kapı Açılışı: 22: 00

Detaylar :

İl : Muğla

İlce : Merkez

Mekan : Meyland Pub Akyaka

Mekan Adresi : Akyaka Mahallesi, Azmakboyu Sk.

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 00: 00

Kategori : Hüsnü Arkan

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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