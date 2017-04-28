Tarih : 28 Nisan 2017



Yer : Muğla - Meyland Pub Akyaka



Bilet Fiyatı: 44 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)



Türkiye'nin en önemli besteci ve yorumcularından, sevenlerinin kaçırmaması gereken Hüsnü Arkan konseri 28 Nisan akşamı Meyland Pub Akyaka'da!



Bilgi



*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.



*Kapı Açılışı: 22: 00



Detaylar :



İl : Muğla



İlce : Merkez



Mekan : Meyland Pub Akyaka



Mekan Adresi : Akyaka Mahallesi, Azmakboyu Sk.



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 00: 00



Kategori : Hüsnü Arkan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır