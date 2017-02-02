Müzik eleştirmenleri tarafından Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi besteci ve yorumcularından biri olarak gösterilen Hüsnü Arkan, sevilen şarkılarıyla 2 Şubat akşamı IF Performance Hall Sahnesi'nde!



Temmuz 1991'de "Bir Yalnızlık Ezgisi" isimli ilk solo albümünü yayımlayan Hüsnü Arkan, Emin İgüs'ten sonra 1993'te "İstavrit" albümüyle vokalist, söz yazarı ve besteci olarak Ezginin Günlüğü'ne katıldı. Nadir Göktürk ile birlikte 1993'ten bu yana çıkan Ezginin Günlüğü albümlerinin mimarlarından olan Arkan, aynı zamanda "Ölü Kelebeklerin Dansı", "Menekşeler Atlar ve Oburlar", "Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yer", "Uyku", "Mino'nun Siyah Gülü" "Hırsız ve Burjuva" adlı altı romanının yanında Hiçe Doğru ve "Naş" adlı iki şiir kitabı yayınlandı.



2010 yılında Ezginin Günlüğü grubundan ayrılan sanatçı, 13 Ocak 2011'de "Solo" isimli ikinci albümünü yayımladı. İlk single çalışması olan 5 Mayıs'ı Ekim 2011'de piyasaya süren Hüsnü Arkan, 4 Mart 2013 tarihinde ise "Yalnız Değiliz" isimli üçüncü albümüyle adından söz ettirdi. Ekim 2015'de yayınlanan dördüncü solo albümü "Kırık Hava" ile büyük beğeni toplayan Hüsnü Arkan, konserlerine de edebiyat çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.