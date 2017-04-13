Husilerin Yemenli Gazeteciyi İdam Cezasına Çarptırması

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Husilere bağlı mahkeme tarafından casuslukla suçlanarak idam cezasına çarptırılan gazetecinin serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler'i (BM) harekete geçmeye çağırdı.



Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Dışişleri Bakanlığının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve ülkede barışın tesis edilmesini gözeten 18 ülkenin büyükelçilerine acil yazı göndererek, gazeteci Yahya Abdurrakib el-Cubeyhi'nin idam cezasına çarptırılmasını kınamaya ve gazetecinin serbest bırakılması için acilen müdahale etmeye çağırdığı belirtildi.



Haberde, bakanlıktan casuslukla suçlanan ve idam cezasına çarptırılan gazeteci hakkında verilen idam kararına ilişkin gönderilen yazıda, "Bunlar terör eylemleridir. Herhangi bir terör örgütünün yaptığı eylemlerden farkı yoktur. Bu kararlar, Husilerin muhaliflerini nasıl tasfiye ettiklerini ve ihlallerinin ortaya çıkarılmasını engellemek için gazetecileri nasıl korkutmaya çalıştıklarını gösteriyor." ifadelerine yer verildiği kaydedildi.



Haberde, baskılara ve tutuklamalara son verilmesinin ve Husilerin alıkoyduğu herkesin serbest bırakılmasının istendiği aktarıldı.



Husilere bağlı Sana Ceza Mahkemesi, "düşman ülkeler hesabına casusluk" yaptığı iddiasıyla gazeteci Cubeyhi'yi idam cezasına çarptırmıştı.