Husilerin Yemenli Gazeteciyi İdam Cezasına Çarptırması

Yemen'deki meşru yönetim yanlısı Islah Partisi, Husilere bağlı mahkemenin casuslukla suçladığı bir gazeteciyi idam cezasına çarptırmasını kınadı.



Islah Partisi, basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, kaçırdığı gazeteci, aktivist ve darbe karşıtlarına yönelik uygulamalarının "geçersiz" olduğu belirtilerek, "Gazeteci Yahya Abdurrakib el-Cubeyhi hakkında verilen idam kararını kınıyoruz, karar geçersizdir. Bu karar, darbenin karşısında yer alan Yemenli bir vatandaş hakkında alınmış idam cezasından başka bir şey değildir." ifadeleri kullanıldı.



Husilerin, rakiplerine karşı bir kılıç gibi kullandığı yargı başta olmak üzere devlet kurumlarını alıkoymasından sonra bu tür uygulamalara başladığına işaret edilen açıklamada, "Husilerin, tutuklu haldeki gazeteci ve aktivistler hakkında gerçekleştirdiği infazlar, sivilleri canlı kalkan olarak kullanması ya da insanların işkence sonucu hayatını kaybetmesinden sonra darbe karşıtlarının yargılanması için formaliteden ibaret olan bu mahkemelerle işbirliği yapan herkesin cezai ve hukuki sorumluğu bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.



İnsan haklarıyla ilgilenen yerel ve uluslararası kurumlara, sivillere karşı benzeri görülmemiş şekilde işlediği ihlallere son vermesi için Husilere baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplumun ve BM Yemen Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in, terör eylemleri yapan, sivillere şiddet uygulayan, kaçıran ve mahkemelerde sivilleri idam cezasına çarptıranları kınayan kesin bir tutum içinde olmaları gerektiği vurgulandı.



Husilere bağlı Sana Ceza Mahkemesi, "düşman ülkeler hesabına casusluk" yaptığı iddiasıyla gazeteci Cubeyhi'yi idam cezasına çarptırmıştı. Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine destek verenleri "düşman ülkeler" olarak adlandırdığına dikkati çekerek, Cubeyhi'nin muhalif bir gazeteci olduğu için 8 ay önce alıkonulduğunu ve bu süre zarfında Husilere ait cezaevlerinde tutulduğunu kaydetmişti.