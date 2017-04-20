Husiler Medya Mensuplarını "İdam Cezasıyla" Korkutuyor

ZEKERİYA EL-KEMALİ - Yemen'de muhalif olduğu belirtilen bir gazetecinin, Husiler tarafından casusluk iddiasıyla idam cezasına çarptırılması Husilerin, "gazetecilere mesaj verme ve ülkeyi baskıcı dönemlere geri götürme çabası" olarak değerlendirildi.



Husilere bağlı sözde Sana Ceza Mahkemesinin "düşman ülkeler hesabına casusluk" yaptığı iddiasıyla gazeteci Yahya Abdurrakib el-Cubeyhi'ye idam cezası vermesi, ülke genelinde ve uluslararası çevrede tepki topladı.



Yemen Gazeteciler Sendikasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Husiler tarafından alıkonulan gazetecilerin işkence gördüğü, bir suçları bulunmaması nedeniyle de mahkeme önüne çıkarılmadığı ifade edildi.



Açıklamada, Husilerin meşru yönetim ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla ortak çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle alıkoyduğu 18 gazeteciden sadece yaşça en büyük olan Yahya Abdurrakib el-Cubeyhi'nin (61) yargılandığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Husilerin sözde mahkemelerinden çıkan kararların kesinlikle kabul edilmediği vurgulanarak, söz konusu uygulamaların ülkeyi "totaliter ve baskıcı dönemlere geri götürdüğü, gazetecilerde korku ve kaygı duyguları uyandırdığı kaydedildi.



Husilerin gazetecileri hedef alan bu uygulamalarla "meşru yönetimin yanında yer alanların sonu idam olacak" mesajını verdiği aktarıldı.



"Yemen tarihinde benzeri yok"



Gazeteciler Sendikası eski Başkanı Abdulbari Tahir de konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "8 ay önce zorla kaybedilen biri hakkında aniden idam hükmü çıkıyor. Kendisine suçlama yöneltilmiyor, avukatına savunma hakkı da tanınmıyor. Bunun Yemen tarihinde bir benzeri yok." ifadelerini kullandı.



Ülkede insanların susmadığını susturulmaya çalışıldığını, medyaya savaş açıldığını aktaran Tahir, başkent Sana'dan yayın yapan bir kanal olmadığı gibi burada görev yapan muhabir de bulunmadığını dile getirdi.



Tahir, Husilerce 18 gazetecinin zorla kaybedildiğini sözlerine ekledi.



Uluslararası Gazeteciler Birliği de Husilerin aldıkları söz konusu karar nedeniyle öfkeli olduklarını ifade ederek, "göstermelik mahkemeler" üzerinde yetkisi olanlara Cubeyhi'ye zarar vermemeleri uyarısında bulundu.



İnsan hakları savunucuları ise Husilerin Cubeyhi'ye yönelttiği suçlamaların uydurma olduğunu, onun 2010 yılından bu yana Suudi Arabistan'dan yayın yapan bir gazete için çalıştığını ve bilgisayarında yazdığı bazı makalelerden başka hiçbir şey bulunmadığını kaydediyor.



Husilere bağlı Sana Ceza Mahkemesi, "düşman ülkeler hesabına casusluk" yaptığı iddiasıyla gazeteci Cubeyhi'ye geçen hafta idam cezası vermişti.



Yemen İnsan Hakları Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlere ait cezaevlerinde en az 11 bin kişinin tutulduğu, aralarında siyasetçi, gazeteci ve hukukçuların da olduğu 3 bin kişinin zorla kaybedildiği ve 83 kişinin de cezaevlerinde işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.