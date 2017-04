Husi Mayınları 700 Sivili Öldürdü

Husi militanlarının Yemen'de en 500 bin noktaya yerleştirdiği mayınlar 700 sivilin hayatını kaybetmesine sebep oldu.



Yemen'in devrik lideri Ali Abdullah Salih yanlıları ve Husiler, deniz ve karaya mayın döşemeye devam ediyor. Husiler, özellikle ülkenin güneyindeki bölgelerin kurtarılmasının ardından hükümet güçlerinin ilerlemesini durdurmak için hassas bölgelere mayınlar yerleştiriyor. Hükümeti ve askeri yetkililer, bu tür patlayıcıların kullanılmasının insanlığa karşı suç olduğunu ifade etti. Hükümet ise, yerleştirilen mayınların yerini gösteren herhangi bir harita bulunmaması nedeniyle mayınların imha edilmesinin yıllar alabileceğini belirtti. Savaşın yerleşim yerlerine yayılması nedeniyle ölümler ve yaralanmalar artmaya devam ediyor.



Dördüncü Askeri Bölge Ordu Mühendisliği Bölümü Şefi ve Aden'de Ulusal Mayın Eylem Merkezi Yöneticisi Haytham Haloub, darbeci militanların arazilere yasaklanmış anti-tank ve anti-personal mayınların yanı sıra el yapımı bombalar da yerleştirdiğini söyledi. Haloub, Mayıs ayına kadar mühendislik ekibinin Aden, Lahic, Abyan, şehirlerinde ve Taiz'in belli bölgelerinde yerleştirilmiş 31 binden fazla mayını etkisiz hale getirdiğini belirtti.



Arap İnsan Hakları Federasyonu yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen'de 500 binden fazla bölgeye mayın döşediğini ve bu mayınların da 700 kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Açıklamada, mühendislerinin 40 bin mayını temizlediği ifade edildi.



Yemen hükümeti, yerleşim bölgelerine yerleştirilmiş mayınların etkisiz hale getirilmesi için uluslararası toplumdan yardım istedi. Hükümet, uluslararası alanda da yasaklı olan mayınların, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin yaşam kalitesini tehdit ettiğini ve ölümüne neden olduğunu belirtti. Mayınların nerelere yerleştirildiğine dair bir harita olmadığı için mayınları bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Yemen hükümeti, yeterli ekipman bulunmadığı için uluslararası toplumdan yardım istediklerini ifade etti. Arap koalisyonunun desteklediği Yemen mühendislik ekibi, çok sayıda ve çeşitli boyutlardaki İran yapımı deniz mayınlarını da imha etti. Yemen'in kuzeybatısındaki Midi bölgesinin kıyılarına Husi militanları tarafından yerleştirilen deniz mayınlardan biri burada bir tekneyi vurdu ve 8 denizcinin ölmesine sebep oldu.



Deniz Hareketi Komutanı Muhammed Selam El Asbahi, Yemen ordusunun mayın yerleştirilmiş kıyıları ve adaları temizlemeye başladığını söyledi. El Asbahi, balıkçıların yardımıyla burada bulunan mayınların yerlerinin belirlendiğini ifade ederken mühendislik ekibinin mayınları yok etme işlemine başladığını yerleşim olmayan adalardan birinden de mayınların söküldüğünü ifade belirtti.



Midi'de 5. Askeri Bölge Savaşı Tuğgenerali Ömer Cevher, Kızıldeniz'den ve kıyılarından İran mayınlarını temizlemeyi hedeflediklerini ve mayın temizleme işleminin denizle sınırlı olmadığını, Midi kıyılarını da kapsadığını ifade etti. Kızıldeniz'e yerleştirilen mayınların İran'dan temin edildiğini kaydetti. Ortadoğu Amerikan Kuvvetleri Komutanı General Joseph Foteil, "İran'ın desteğini alan Husiler, Hürmüz boyunca mayın ve patlayıcıların yanı sıra füze ve radar sistemi de konuşlandırdı" dedi. Foteil, Yemen'in batıdaki deniz yolları üzerinden mayın kaçırma girişimlerinin Arap koalisyon kuvvetleri tarafından önlendiğini açıkladı. - SANA