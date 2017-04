Hüseyin Mican: "3 Yıldızlı Forma 13 Temmuz'da"

"Mayıs ayı hedefimiz 100 milyon Lira ciro yapmak"



Beşiktaş-Lyon maçından rekor gelir bekliyor.



Bilet satışı, reklam ve yayın gelirlerinin en yüksek seviyeye ulaşacağı Perşembe günü Kartal Yuvalarındaki ürün satışlarında sezon rekorunun kırılması hedefleniyor.



Bunun için taraftara özel indirim kampanyası düzenleyen Siyah Beyazlılar formalarda %20 indirim ve yanında tişört hediyesi olan bir kampanya düzenledi.



Kartal Yuvalarının genel durumu ile ilgili DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Kartal Yuvalarından Sorumlu yönetici Hüseyin Mican "Lyon maçı için özel kampanyamız var.Formalarda %20 indirim ve yanında tişört hediyeli kampanya.İstiyoruz ki stada gelen taraftarımızın yanında evinde maçı seyredecek taraftarımız da formasını giyerek maçı seyretsin.Tüm taraftarlarımızı kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.



Şampiyon olmaları halinde bu sezonki formaların klasik hale geleceği için 3.yıldızı yeni sezon formalarına basacaklarını söyleyen Hüseyin Mican'ın DHA'ya yaptığı özel açıklamalar şu şekilde:



"MAYIS AYI HEDEFİMİZ 100 MİLYON LİRA CİRO YAPMAK"



"Şu anda 85 tane Kartal Yuvamız var ve önümüzdeki ay Avrupa operasyonu devreye girecek.Önce internet üzerinden, 6 ay içinde de başta Almanya olmak üzere mağazaları açacağız.90 ile 100 arası mağaza hedefimiz vardı Mayıs ayı itibari ile bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.Geçen seneye nazaran ciro olarak 6 misline ulaştık.11 milyondan 65 milyona çıktık.Sezon sonu hedefimiz 90-100 milyona çıkmak.Geçen Mayıs ayından itibaren ülkemizdeki ekonomik sıkıntılara rağmen hedefimize gidiyoruz."



"55 BİNDEN 400 BİN FORMA SATIŞINA ULAŞTIK"



"Ekonomik katkı anlamında hedefimiz geçen senelerde bir yıldız futbolcunun maaşını karşılamak iken şimdi bonservisi ile almak.Bunun için forma satışlarında her sezon üstüne koyarak gidiyoruz.Başkanımız göreve geldiğinde 55 bin olan forma satışı şu anda 400 binlere ulaşmış durumda.Bundan sonraki hedefimiz daha da artırmak ve global olarak dünyada da satmak.Bunun için ilk olarak Çin operasyonumuz var, Avrupa devreye giriyor.Türkiye satışları ile birlikte çok uzun sürede olmasa da 1 milyon forma satmamız gerekir."



"YENİ SEZON FORMALARI 13 TEMMUZ'DA ÇIKACAK"



"Yeni sezon formalarımız 13 Temmuz'da çıkacak.Bu kesin tarihtir.Niyetimiz ve hedefimiz formaları 3 yıldızlı çıkarmak.Ama puan anlamında şu an her şeyin garantisi olmadığı için biz her türlü şartta yeni sezon formamızı 13 Temmuz'da çıkartacağız"



"2 yıldızlı formanın tarihi değeri olacak bu yüzden 3 yıldızlı forma 13 Temmuz'da"



"Şampiyonluk hedefine ulaşırsak bizim şu andaki formamız tarihsel anlamda klasik hale gelecek.Çünkü 2 yıldızlı şampiyonluğun son forması olacak.Bana göre de ilerleyen yıllarda tarihi bir değeri olacak, kıymetli hale gelecek.O yüzden bu sezon 2 yıldızlı formaya 3. yıldızı koymayı düşünmüyoruz.İnşallah şampiyon olursak 3 yıldızlı formalarımız 13 Temmuz'da çıkacak.Bu sezon sonuna kadar formalarımız 2 yıldızlı kalacak"



"LYON MAÇININ BAŞLAMA SAATİNE KADAR FORMALAR YANINDA TİŞÖRT HEDİYELİ VE % 20 İNDİRİMLİ"



"Başkanımız da söyledi; armamızın olduğu forma bizim formamızdır.Ve satışlarda da yaklaşık %30 bordo forma satıyoruz.Lyon maçında da yarı finale çıkma heyecanını yaşamak için taraftarlarımıza bir çağrıda bulunduk.Bu bizim için çok önemli.Yalnızca statta değil televizyonu başında da seyreden taraftarımızın bu heyecanı yaşayan taraftarımızın formasıyla seyretmesini istiyoruz.Bu yüzden daha önce forma alana tişört hediyesi olan kampanyamıza %20 indirim ilave edip yeni bir kampanya yaptık.Yani Lyon maçının başlama saatine kadar forma, yanında tişört ve ek olarak üstüne %20 indirim var.Tüm taraftarlarımızı kampanyaya davet ediyoruz.Kartal Yuvalarına taraftarlarımız sahip çıkıyor.Bundan çok memnunuz.Korsanla da mücadelemiz her zaman sürüyor."



"ÇAĞRI MERKEZİ YOLUYLA ÜRÜN SATIŞIMIZ KESİNLİKLE YOKTUR"



"Bizim çağrı merkezimiz bir tane ve sadece dergi aboneliği yapıyor.Numarası da 0850 399 1093. Taraftarlarımız bunun dışında ürün satışı ile ilgili kendilerine gelen hiç bir çağrıya itimat etmesin.Biz zaten telefon yoluyla ürün satmıyoruz, bu numara sadece dergi aboneliği yapıyor."



